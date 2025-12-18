Госдума разрешила ввести платный въезд в Москву и Сириус

Государственная дума РФ приняла закон, предоставляющий право властям федеральной территории «Сириус» и Москвы вводить на подведомственных территориях платные зоны для транспортных средств, пишет «Коммерсантъ». Соответствующие попраки внесены в федеральное законодательство.

Для «Сириуса» изменения закреплены в законе «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». Согласно документу, администрация территории получит право самостоятельно определять оператора платной зоны, методику расчета платы, максимальный размер тарифа, а также устанавливать льготы для отдельных категорий граждан и организаций.

Аналогичное право предоставлено и правительству Москвы через поправки в закон «О статусе столицы РФ». Целью введения такого инструмента названо повышение комфортности проживания и улучшение санитарного состояния городской среды.

Законодатели подчеркивают, что новый правовой механизм особенно важен для «Сириуса», который имеет рекреационный характер и стратегическое значение для научно-технического развития страны.

Кроме того, он позволит более эффективно администрировать другие особые территории, такие как инновационный центр «Сколково» и деловой комплекс «Москва-Сити», где элементы платного въезда уже применяются. Закон также позволит юридически разделить понятия «платная парковка» и «платный въезд».

Как пишет «Ъ», процесс принятия поправок вызвал вопросы. Изменения публично не обсуждались, они появились в таблице поправок ко второму чтению к другому законопроекту — о праве Министерства обороны РФ переводить дороги в статус «военно-автомобильных».

Сам законопроект был принят в первом чтении 16 декабря. Автором спорных поправок выступил депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный, представляющий в парламенте Москву.

Ранее юрист Матвей Елисеев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, что на самом деле стоит за переводами студентов из МГПУ в другой вуз.