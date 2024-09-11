Госдума собирается запретить продажу и распитие спиртного россиянам моложе 21 года

Депутат Госдумы Султан Хамзаев подготовил законопроект, запрещающий продажи и употребления алкоголя лицами моложе 21 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил парламентарий, за нарушение указанных норм нарушителям будет грозить административная ответственность.

«Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», — сказал он.

В продолжение темы Хамзаев подчеркнул, что наказывать за продажу алкоголя лицам до 21 года необходимо не только торговые точки, но и самих граждан за потребление алкоголя до указанного возраста.

«За потребление алкоголя до 21 года должна быть введена административная ответственность для виновника. Планирую в ближайшее время выйти с оформленным предложением», — заключил законодатель.

Ранее мы сообщали, что депутаты Госдумы Милонов и Хамзаев заступились за исполнительницу Mia Boyka, осудив квадробинг.