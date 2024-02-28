Госдума создаст в России реестр производителей «паленого» алкоголя

Депутаты Госдумы рассмотрят в третьем чтении закон, который позволит сократить количество продаваемого и производимого суррогатного алкоголя в России. Об этом сообщает сайт aif.ru .

Алкоголь, тем более кустарного производства, несет угрозу для жизней граждан. В качестве одной из мер борьбы с суррогатными напитками станет соответствующее ужесточение законодательства. Депутат Алексей Говырин считает, что новые требования к производителям спирта и алкогольсодержащей продукции помогут в решении проблемы. Те, кто занимался изготовлением такой продукции, больше не смогут вернуться к работе, либо сделают это с трудом.

«Потому что на рынке годами присутствуют недобросовестные производители, которые, несмотря на административную ответственность и штрафы, продолжают намешивать дешевые суррогаты, подменяют одни ингредиенты другими, выпуская продукцию, не отвечающую требованиям качества и безопасности, по сути, только с целью обогатиться», — объясняет Говырин.

Введение перечня производителей паленого алкоголя пополнится людьми, которых уже привлекали к административной ответственности за обман потребителей или нарушение ценообразования. Нарушители лишатся возможности состоять в органах управления, трудиться бухгалтерами и иными лицами в компаниях, занимающихся производством этилового спирта. Сведения в реестре будут хранить пять лет.

Помимо этого новые правки усложнять процесс получения лицензии на производство этилового спирта. Заинтересованных компаниям придется выложить от 10 до 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России стали чаще употреблять алкоголь. Специалист объяснил, почему это происходит.