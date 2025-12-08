Госдума уточнила список документов для получения рекордно большой пенсии в 2026 году

Депутат Госдумы Каплан Панеш сообщил, что пенсионеры, имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи, могут подать заявление на получение повышенной пенсии до конца 2025 года. Право на доплату возникает при наличии детей до 18 лет, студентов-очников до 23 лет, супруга или родителей с инвалидностью, которые не получают собственную пенсию, пишут Известия .

Надбавка рассчитывается к фиксированной выплате к страховой пенсии по старости. За каждого иждивенца, но не более чем за троих, полагается доплата в размере одной трети от фиксированной выплаты. С учетом ее прогнозируемого размера в 2026 году (₽9584,69) доплата составит около ₽3195 за одного, ₽6390 за двоих и до ₽9585 за троих иждивенцев.

Для оформления необходимо предоставить в Пенсионный фонд заявление и документы, подтверждающие право на надбавку. В перечень входят свидетельства о рождении детей, справка из учебного заведения для студентов, документы об инвалидности, а также подтверждение того, что иждивенец не является получателем самостоятельной пенсии.

Ранее депутаты Государственной думы РФ предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тыс. рублей.