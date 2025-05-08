Госдума ужесточит ответственность за публичную матерную брань

Вопрос о повышении штрафов за употребление нецензурной лексики в общественных местах и в интернете может быть поднят на заседании межфракционной комиссии Государственной думы по защите русского языка в рамках весенней сессии. Об этом рассказал депутат Александр Аксененко, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду». Информация была опубликована на сайте РИА Новости.

В настоящее время за нарушение общественного порядка, которое демонстрирует явное пренебрежение к окружающим и сопровождается использованием нецензурной лексики в общественных пространствах, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) существует статья 20.1, которая называется «Мелкое хулиганство».

Согласно этой статье, нарушитель может быть оштрафован на сумму от 500 до 1000 рублей.

Разработчики новой думской законодательной концепции предлагают ужесточить санкции для физических лиц до 10–20 тысяч рублей, а для организаций — в несколько раз.

«Рассчитываю, что до конца этой сессии внесем данную инициативу на рассмотрение межфракционной комиссии в Госдуме по защите русского языка», — сказал Аксененко.

Депутат подчеркнул, что задача этой инициативы — не покарать отдельных людей, а защитить тех, кто страдает от нарушений общественного спокойствия из-за употребления ненормативной лексики.

Ранее сообщалось, что в России хотят создать федеральный реестр педофилов. С данной инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.