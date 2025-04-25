В России создадут базу данных педофилов

В России хотят создать федеральный реестр педофилов. С данной инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду»,депутат Госдумы Сергей Миронов.

С данным предложением он обратился главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщает РИА Новости.

Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Цель реализации инициативы — повышение эффективности профилактики, выявления и пресечения преступлений против половой неприкосновенности.

Реестр будет публичным, то есть гражданам предоставят доступ к данным, включая Ф. И. О., год рождения, адрес, место работы и информации о транспортном средстве.

Создание открытых баз данных педофилов соответствует международной практике, и необходимо внедрять эту меру в России, заключил Миронов.

Ранее сообщалось о том, что супруга российского художника обвинила его в педофилии «из-за квартиры».