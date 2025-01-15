ТАСС: Госдума в марте может рассмотреть проект о полном запрете продажи вейпов в РФ

Законопроект, касающийся запрета розничной торговли вейпами и жидкостями для них в России, запланирован для рассмотрения в Госдуме в марте 2025 года. Об этом упоминается в проекте решения профильного комитета по охране здоровья, который размещен в думской электронной базе.

Инициатива была представлена депутатами фракции КПРФ. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин направил проект в соответствующий комитет.

Изменения предлагается внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий употребления табачной продукции и никотина».

Согласно инициативе, планируется полностью запретить как оптовую, так и розничную продажу «никотина, в том числе синтетического, а также его производных, включая никотиновые соли и жидкости как с никотином, так и без него, наряду с устройствами для их употребления».

Авторы подчеркивают, что использование этих устройств представляет серьезную угрозу для здоровья, приводя к зависимости и респираторным заболеваниям, а также увеличивая риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Кроме того, молодежь, пользующаяся вейпами, может перейти на традиционное курение, что также существенно влияет на здоровье. Полный запрет на продажу данной продукции рассматривается как необходимая мера для защиты общественного здоровья.

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