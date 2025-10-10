Госдума захотела ограничить законом максимальное число кошек и собак в одной квартире

Депутат Государственной Думы Евгений Марченко внесет в парламент проект закона, который ограничит число домашних питомцев, которые могут содержаться в квартирах. Об этом сообщил ТАСС.

Издание ознакомилось с документом, с которым Марченко, являющийся членом парламентского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, хочет вынести на рассмотрение. Согласно проекту, в квартирах нельзя будет содержать бесконтрольное количество кошек и собак. По нему в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» будут внесены изменения. После этого на каждую собаку или кошку в квартире должно будет приходиться по 18 кв. м площади. Исключение будет делаться при рождении потомства. Площадь квартиры не станет учитываться до достижения животными возраста шести месяцев.

«На практике ситуация приводит к случаям, когда в обычных квартирах содержится 15-20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий», — указано в документе.

