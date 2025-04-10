Гоша Рубчинский впервые с 2018 года представит новую коллекцию своего бренда

После перерыва с 2018 года Гоша Рубчинский представит новую коллекцию своего бренда. Информацию об этом «Ведомостям» предоставили представители «Яндекс.Маркета», ссылаясь на команду дизайнера.

Первые элементы коллекции уже доступны для приобретения в премиальной секции Ultima на данной платформе, как сообщили в самом маркетплейсе.

Рубчинский является одним из самых узнаваемых российских дизайнеров в мире. Он родился в Москве в 1984 году и основал собственную марку в 2008 году. С 2012 года Рубчинский осуществлял свою деятельность при поддержке Comme des Garçons.

Модельер также известен своими совместными проектами с такими крупными брендами, как Burberry, Levi’s и Adidas. Рубчинский стал популяризатором кириллицы и принтов, связанных с Россией и стилем 90-х годов.

Ранее депутат Нечаев выступил против возвращения Chanel и других люксовых брендов.