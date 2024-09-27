Гособвинение добивается пожизненного срока для участника покушения на Прилепина

Гособвинитель в ходе судебных прений запросил пожизненный срок для украинца Александра Пермякова, подорвавшего машину писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Об этом сообщил ТАСС.

Обвинение считает Пермякова виновным и просит суд назначить пожизненный срок. Также призвали наказать украинца штрафом на сумму 1,5 млн руб. При этом сначала обвиненного просят отправить на 10 лет в тюрьму, затем — в колонию строгого режима.

Сторона защиты выступила против такого жесткого наказания. Там попросили о снисхождении и привели ряд аргументов. Адвокаты напомнили, что Пермяков сотрудничал со следствием, открыто говорил о подготовке преступления, признал вину, а также добровольно отдал оружие. Он также продемонстрировал следствию тайники и все данные от куратора. Суд также попросили учесть состояние здоровья членов семьи Пермякова.

Пермяков обвиняется в совершении теракта, прохождении обучения для осуществления теракта, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном изготовлении взрывных устройств, использовании поддельного удостоверения личности. Всего это четыре уголовных статьи.

Напомним, в мае текущего года в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Audi Q7 Захара Прилепина. Погиб его личный охранник, выполняющий задачи водителя.

Ранее сообщалось, что следствие выявило соучастника в деле о покушении на Захара Прилепина.