Госпитализация Михаила Боярского: что известно о состоянии артиста

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом, пишет 78ru. Об этом стало известно 28 ноября, во вторник.

Известно, что в Мариинскую больницу артиста доставили 27 ноября, в понедельник. Издание уточняет, что у Боярского случился инфаркт, он был госпитализирован, а позже из реанимации переведен в обычную палату.

Другие подробности о состоянии артиста уточняются. Позже канал SHOT опроверг инфаркт у артиста, сообщив, что Боярского перевели в палату кардиологии Мариинской больницы.