Госпитализированный Иосиф Пригожин подтвердил свой диагноз

Продюсер ответил на вопрос о своем самочувствии и рассказал, что стало причиной его госпитализации.

Супруг певицы Валерии оказался в стенах больницы 10 декабря. Врачи провели ему обследование, взяли необходимые анализы и оказали помощь. Пока звездный пациент остается под наблюдением специалистов. Пригожин подтвердил в беседе с RT, что причиной госпитализации стали сразу два недуга: пневмония и грипп А.

«Вчера было ужасное состояние, температура 39», — рассказал журналистам Пригожин.

По словам знаменитости, сейчас он чувствует себя лучше, однако ему еще предстоит побороть неприятные симптомы, характерные для обычной простуды. Сколько Пригожин еще будет находиться в больнице пока неизвестно.

Напомним, что ранее о госпитализации 45-летнего Иосифа Пригожина сообщил его ассистент Станислав Калинкин.