«Господь и Матерь Божия рядом и печалятся о всех раненых»: нашлось объяснение священному чуду в подмосковном госпитале
Протоиерей РПЦ объяснил появление силуэта Богоматери в госпитале Красногорска
Фото: [Социальные сети]
В Сети распространился ролик из Красногорского военного госпиталя им. Вишневского, где на всех стеклянных дверях отпечатался силуэт Богоматери. При этом явление наблюдалось от первого до шестого этажа, на котором находится реанимация.
Протоиерей Русской православной церкви Константин Харитонов не смог найти рационального объяснения этому факту.
«Чудо невозможно объяснить, на то оно и чудо! Этому явлению может дать ответ церковная комиссия. А если сказать обыденным языком — Господь и Матерь Божия рядом и печалятся о всех раненых», — уточнил священнослужитель в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Собеседник предположил, что таким образом Богоматерь напоминает о необходимости единения в непростые времена.
«Пока многие люди не задумываются о том, как важно сейчас нам всем вместе поддерживать наших бойцов. Матерь Божия особенно показывает нам, как важно сейчас быть вместе с теми, кто защищает нас и страдает за нас», — пояснил протоиерей.
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