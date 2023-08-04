«Господь и Матерь Божия рядом и печалятся о всех раненых»: нашлось объяснение священному чуду в подмосковном госпитале

«Пока многие люди не задумываются о том, как важно сейчас нам всем вместе поддерживать наших бойцов. Матерь Божия особенно показывает нам, как важно сейчас быть вместе с теми, кто защищает нас и страдает за нас», — пояснил протоиерей.