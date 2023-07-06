«Господь позволяет злу действовать»: священник рассказал, чем закончатся гонения на прихожан Киево-Печерской лавры

Возле Киево-Печерской лавры продолжаются жестокие задержания православных верующих, выступающих против ПЦУ. Напомним, что протесты прихожан и аресты священнослужителей длятся уже больше четырех месяцев.

Священнослужитель, протоиерей Русской Православной Церкви Константин Харитонов рассказал, почему Господь не прекращает происходящие гонения на УПЦ, и когда представители киевского режима буду наказаны за свои антихристианские действия.

«Господь позволяет злу действовать до определенного времени, поэтому мы видим, что у них имеется некий успех в их ненависти к Церкви», — заявил протоирей в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отец Константин подчеркнул, что будущее Киево-Печерской лавры уже было предсказано святогорскими старцами.

«Как предсказывали старцы, как только полностью отнимут Киево-Печерскую лавру, это станет отправной точкой конца нацистской власти, которая там правит. Господь поругаем не бывает!» — заключил священник.

Ранее протоиерей объяснил, греховно ли быть руководителем.