Господдержка позволяет открывать в Подмосковье новые фермерские хозяйства

Государственная поддержка помогает открывать новые фермерские хозяйства в Подмосковье, еще три земельных участка общей площадью более 150 гектаров передали вновь созданному крестьянскому (фермерскому) хозяйству на территории Павлово-Посадского округа сроком на пять лет. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Фермерское хозяйство новое, зарегистрировано буквально месяц назад. На арендованных площадях планирует заниматься выращиванием овса и озимой пшеницы. Будут работать в тандеме с крупным сельхозпроизводителем — ООО «Евсеевское» — правопреемником Павлово-Посадского совхоза «Рахмановский», которое также занимается выращиванием многолетних трав и зерновых культур», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ведомстве напомнили, что землю, которая находится в госсобственности, действующее и новое хозяйство может получить под сельскохозяйственное производство без торгов. Сделать это можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.