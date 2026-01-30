«Господиии» и захлопнутая дверь: как в екатеринбургском садике «не потеряли» ребенка, оставленного во дворе

В Екатеринбурге произошел вопиющий случай, поставивший под вопрос безопасность детей в частном дошкольном учреждении. Местная жительница Наталия обнаружила во дворе своего дома на улице Академика Сахарова маленькую девочку, которая была совершенно одна.

По словам женщины, ее всю затрясло от увиденного.

«Благо, малышка спокойная и не плакала, — рассказала Наталия редакции E1.RU. — Взяла ее за ручку, и мы тихонько пошли в этот садик», — добавила она.

Ориентиром послужила косынка на шее ребенка — такой же аксессуар носят воспитанники частного сада, расположенного в соседней многоэтажке.

Однако реакция персонала шокировала горожанку еще больше.

«Мне открыли дверь со словами: „Господиии“, резко выхватили у меня ребенка и также закрыли дверь, я даже не успела ничего сказать», — поделилась Наталия.

По ее наблюдениям, в тот момент другие дети уже зашли в группу, а потерявшуюся малышку даже не хватились.

В самом детском саду факт исчезновения ребенка отрицают.

«У нас дети все на месте, все зашли в группу, — сообщили в учреждении. — Мы, может быть, в этот момент просто заходили с улицы все как раз», — рассказали там.

Наталия же уверена, что администрация попытается скрыть инцидент от родителей, и обратилась в СМИ, чтобы они были в курсе произошедшего.

