Госсекретарь Дагестана лишился должности и имущества

Согласно заявлению пресс-службы главы Дагестана Магомед-Султан Магомедов, занимавший должность госсекретаря республики, был освобожден от своих обязанностей.

В ведомстве уточнили, что на данный момент преемник на этот пост еще не определен.

Неделей ранее стало известно о проведенных правоохранительными органами обысках по приблизительно 60 адресам, имеющим отношение к Магомедову. Сообщалось, что оперативные действия связаны с делом о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт» (в настоящее время ООО «Каспетролсервис»).

В свою очередь, суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в государственную собственность активов Магомедова. В перечень вошли десять компаний: «Каспетролсервис»; «МСБ Холдинг»; «Дагестанские новые технологии»; «Нефтепродуктснаб»; «Транс Тек»; «АМО Бизнес»; «АСКО Плюс»; «Каспий-Петрол»; «Нефтепродукттрейд»; «Русальянсбизнес».

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали две квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана.