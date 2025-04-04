Госсекретарь США исключил зависимость Гренландии от Китая

Соединенные Штаты хотят не допустить сценария, при котором Гренландия попала бы в зависимость от Китая, из-за чего Копенгагену надо смириться с тем фактом, что остров хочет стать независимым от Дании. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе, а транслировал выступление телеканал C-SPAN.

По словам чиновника, жители Гренландии ясно дали понять, что не хотят быть зависимыми от Дании и скандинавской стране необходимо сосредоточиться на данном факте.

«Не мы подали им эту идею, они сами давно об этом говорят. Когда они захотят — они примут это решение. Но что мы [США] не собираемся делать, так это позволить Китаю прийти сейчас и предложить им [гренландцам] кучу денег, чтобы они стали зависимыми от Китая», — сказал Рубио.

Он также указал, что Штаты уважают право жителей острова на самоопределение. Прокомментировал политик и слова главы США Дональда Трампа, который сообщил о возможности силового развития событий в отношении Гренландии. Как подчеркнул Рубио, американский президент имел в виду лишь теоретическую ситуация нападения на остров Китая или другого государства. Также, по его словам, США будут готовы начать переговоры о партнерстве с Гренландией, если местные жители примут решение о независимости.

Ранее Трамп заявлял о том, что на 100% уверен в американском будущем самого большого в мире острова.