Госсекретарь США Марко Рубио признался, что его тревожат НЛО

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио в рамках участия в документальном проекте The Age of Disclosure («Эпоха раскрытия информации») сделал резонансное заявление: его серьезно беспокоят случаи появления неопознанных летающих объектов (НЛО) над секретными ядерными базами США. По словам Рубио, эта загадка буквально не дает ему спать по ночам, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Star.

В трейлере фильма, премьера которого запланирована на 21 ноября на платформе Prime Video, госсекретарь подчеркнул:

НЛО, фиксируемые над стратегическими ядерными объектами, не имеют отношения к американским военным или правительственным структурам;

информация о загадочных воздушных явлениях доводилась до сведения президентов США;

некоторые потенциальные информаторы заявляли, что раскрытие данных об НЛО может стоить им жизни.

В картине будут представлены три ранее не публиковавшиеся видеозаписи с зафиксированными НЛО. Создатели документалки обещают раскрыть детали предполагаемого 80-летнего заговора, цель которого — сокрытие информации о внеземной жизни на Земле.

