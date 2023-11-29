Госсекретарь США рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО

По словам Блинкена, Украина станет членом и НАТО, и ЕС, но лишь тогда, когда выполнит все условия, а союзники подтвердят их выполнение. При встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он отметил, что страна действительно находится на пути к присоединению к альянсу и союзу, но пока остается на том этапе, где процесс только начинается.

В конце встречи представителей стран НАТО Блинкен пообещал, что альянс продолжит поставлять Украине необходимые для борьбы с Россией ресурсы. Госсекретарь Америки уверен, что Украина добилась небывалых успехов в противостоянии, отодвинув российский флот. По его словам, важно, что теперь Украина сможет поставлять товары в другие страны.

Кулеба воспринял эти заявления как готовность НАТО поддерживать и увеличивать поддержку киевского режима.