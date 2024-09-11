Больше $700 млн направят США на поддержку Украины

США направят на Украину еще более $700 млн, которые будут израсходованы на дополнительные нужды страны. О решении выделить транш сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Во время выступления чиновник заявил, что $325 млн пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры страны. Кроме того, еще $290 млн направят на оказание помощи конкретным людям. На эти деньги будут приобретаться еда, лекарства и другие товары первой необходимости. Госсекретарь также анонсировал передачу $102 млн, которые украинские власти должны направить на разминирование территории страны.

Ранее сообщалось о том, что окажет Украине заметную финансовую поддержку и Великобритания.