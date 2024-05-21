Госслужащий из Санкт-Петербурга отправился на штурм Авдеевки, несмотря на бронь

Житель Санкт-Петербурга трудился госслужащим, участвовал в развитии молодежной политики, писал книги, но вскоре отправился на СВО добровольцем. В беседе с KP.RU он рассказал, что им двигало, и почему он отказался оставаться в стороне.

Дмитрий Филппов уже имеет военный опыт: он получил его во время чеченской кампании и занимался разминированием. Сапер вспомнил все навыки и изучил новые, когда пошел добровольцем на СВО прямиком с госслужбы. Два месяца ушло на подготовку на полигоне. Вскоре его и товарищей отправили в состав первого Армейского корпуса, попавшего на миссию по обороне и освобождению Авдеевки. Это было нелегко, но подстегивало к новым свершениям.

Дмитрий и сейчас продолжает заниматься важным делом на спецоперации: сбором взрывчатки для дронов и разминированием.

«Штурмануть укреп — это полдела, важно еще закрепиться. Тогда и бывают потери. Нужно доставить бревна, еду, воду, газовые баллоны, пустые мешки, которые заполняют осколками кирпичей. Все это под постоянным огнем», — отмечает собеседник.

По словам писателя, он создает рассказы даже во время службы. В запасе уже собралось немало донбасской прозы. Вдохновение Дмитрий получает во время работы, а также вспоминая отвагу людей 50-60-х годов, когда наступило время послевоенной империи и отстраивание страны с нуля.

За время участия в СВО петербуржец потерял товарища, вспомнил ранение другого и случаи, когда смерть буквально дышала в затылок. В Авдеевке он едва не погиб из-за дрона-камикадзе, но эта и другие опасные ситуации не заставили его струсить. Дома военного ждет семья, а также защищенная любимая Родина.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в Харьковскую область элитный полк, который уже били под Артемовском и Авдеевкой.