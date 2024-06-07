Гостей ПМЭФ угостили мороженым и кофе с мясом оленя

Экзотические деликатесы разместили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге на стенде Дальнего Востока и Арктики. Среди самого необычного угощения — мороженое с северными ягодами и кусочками вяленой оленины. Это сообщает корреспондент интернет-издания «Ямал-Медиа».

Запатентованный и необычный продукт, мороженое с вяленой олениной, смогли попробовать гости форума. На стенде Дальнего Востока и Арктики представители Норильска предлагали этот деликатес не впервые: в 2023 году его также можно было отведать на ПМЭФ. С тех пор в мороженом снизили количество перца и соли.

На форум доставили 3000 порций, так как популярность и успех продукта был очевиден производителям. Впрочем, нелюбопытным участникам предоставили более классические варианты: с черникой и брусникой. Также угощали гостей кофе «Тундра»: туда также включили северные ягоды и оленину.

ПМЭФ-2024 года помогла наладить деловые связи регионам, в том числе и ЯНАО. От региона там находятся делегация Ямала во главе с губернатором Дмитрием Артюховым. Были подписаны некоторые строительные, финансовые и образовательные соглашения.

Ранее сообщалось, что 1,5 млрд рублей вложат в строительство завода по производству гидравлических агрегатов. Такое решение от Подмосковья принял губернатор.