Гостеприимная хозяйка угостила рабочего, спустившегося с крыши прямо к ее окну

В Дагестане местная жительница продемонстрировала удивительное гостеприимство, угостив чаем рабочего, который спускался с крыши на страховочном тросе прямо мимо ее окна. Видео с необычным чаепитием опубликовали в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor.

На кадрах видно, как специалист по ремонту кровли, надежно закрепленный альпинистским снаряжением, удобно устроился у окна квартиры. Мужчина спокойно пьёт горячий чай с домашним вареньем, а хозяйка дополнительно предлагает ему традиционные сушки.

Женщина с юмором прокомментировала ситуацию, сказав: «Карлсон и к нам прилетел под Новый год». Она объяснила, что их дом долго ждал ремонта крыши, и таким оригинальным способом решила поблагодарить рабочего за начавшиеся наконец ремонтные работы.

Этот случай стал яркой иллюстрацией дагестанских традиций гостеприимства, которые проявляются даже в самых неординарных обстоятельствах. Ролик вызвал множество теплых откликов в соцсетях, где пользователи оценили как душевность хозяйки, так и готовность рабочего принять это необычное приглашение к чаепитию прямо на рабочем месте.

