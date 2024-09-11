Гостинично-развлекательный комплекс возведут в Дмитровском округе по нацпроекту

В Дмитровском округе начались работы подготовительного периода по строительству гостинично-развлекательного комплекса «Дмитров Гольф Резорт», где смогут отдыхать 350 тысяч человек в год. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства провели профилактический визит на стройплощадку. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке госкорпорации развития территорий «Туризм.рф». В состав комплекс войдут семиэтажная гостиница, двухэтажная хоккейная арена, четырехэтажный СПА-комплекс и спорткомплекс. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2027 года, это позволит создать в округе 356 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.