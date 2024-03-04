Гостиница в Воронеже оказалась под угрозой закрытия из-за поцелуя двух девушек

В Воронеже правоохранители проверяют отель на пропаганду ЛГБТ*, сообщает Mash. Постояльцу не понравилась публичная близость двух девушек.

3 марта гость воронежского отеля находился в баре. На его глаза попались две девушки, которые отошли в тень. Темнота не смогла скрыть близости подруг от внимательного взора мужчины. По его словам, началась «настоящая оргия», которая длилась 20 минут.

Насколько известно, мужчина не стал делать девушкам замечания, а снял происходящее на видео и передал материалы полиции. По его мнению, действия посетительниц могли видеть несовершеннолетние. Однако откуда им взяться в баре мужчина не уточнил.

Теперь проблемы не только у россиянок, но и у самой гостиницы. Мэрия Воронежа и полиция взялись на проверку информации и отеля, который может оказаться на грани закрытия. Все из-за возможной пропаганды нетрадиционных ценностей.

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*запрещенная в РФ экстремистская организация