Гостиницу со спортивным залом построят в Солнечногорске

В Солнечногорске построят гостиницу со спортивным залом, соответствующее разрешение выдало Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь гостиницы составит 1,5 тысячи квадратных метров, там разместят гостиничные номера, рассчитанные на 100 гостей, спортивный зал с рингом, душевыми и раздевалками для участников тренировочного процесса и соревнований. Строительство начнется с наступлением положительных температур, его планируют завершить в этом году. Объект будет находиться на сопровождении менеджер Центра содействия строительству Московской области.

«Проект реализуется при участии Федерации бокса Солнечногорского городского округа, руководители правления которой Андрей Сидоров и Вадим Кукушкин и стали инициаторами создания центральной площадки для проведения соревнований не только по боксу, но и по другим видам спортивных единоборств в городском округе», — добавили в ведомстве.

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