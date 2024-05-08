Гостям Международной выставки-форума «Россия» устроили праздник в честь Дня радио

«Русская Медиагруппа», в состав которой входят пять радиостанций, организовала большой праздник в честь Дня радио. Гости крупной выставки «Россия» смогли послушать лекции, поучаствовать в конкурсах и насладиться выступлением разных звезд и диджеев.

Мероприятие сделали незабываемым совместно с обществом «Знание» и международной выставкой-форумом «Россия». Празднование начали ведущие Хит FM Артем Адамов и Диана Терешкова, а также ведущий MAXIMUMа Дмитрий Шуманский. Зрители смогли воочию увидеть радиоведущих, их закулисную работу и узнать из небольших лекций секреты профессии.

«Русское Радио» пригласило на выступление множество знаменитостей, которые радовали гостей своими хитами, а также поздравляли причастных с Днем радио. Зрители проявляли высокую активность во время праздника. Появились на сцене Ольга Серябкина, Анна Седокова, Антон Лаврентьев и многие другие.

«У каждого свои секреты. Лично я люблю звучать на радио. Радио – это источник хорошего настроения, который объединяет людей. Поразительно, что два человека могут находиться в разных концах мира и слышать одну и ту же песню. Так что здорово, что радио присутствует в нашей жизни», — заявила Ольга Серябкина.

Ранее сообщалось, что концерт «Музыка в цехах» с известными артистами прошел на крупнейшем заводе в Омске. Мероприятия учредил телеканал RU.TV.