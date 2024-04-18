Концерт «Музыка в цехах» с известными артистами прошел на заводе «Омсктрансмаш»

Российские исполнители приехали Омск в рамках патриотического марафона «Музыка в цехах», учрежденного телеканалом RU.TV и Юрием Киселевым.

Проект «Музыка в цехах» прошел на «Омсктрансмаш». Марафон призван поддержать работников тыла, производящих технику и все необходимое для нужд СВО. За все время звезды посетили множество городов в рамках проекта.

На одном из крупнейших машиностроительных заводов выступили такие исполнители как Александр Маршал и Марко Радинович. Зал был переполнен зрителями и проявлял высокую активность.

«Я благодарен «Русской Медиагруппе» за приглашение. Чудо-машины, которые я здесь вижу, это просто нечто удивительное. Скоро я буду вновь выступать перед нашими ребятами и обязательно передам от заводчан привет», – сказал Александр Маршал.

Благодарность выразил и Марко Радинович, который сравнил музыку с лекарством и поддержал дальнейшие выступления в цехах.

Ранее сообщалось, что в Дубне состоялся театральный фестиваль-конкурс с участниками со всего Подмосковья.