Представителей старшего поколения в Павловском Посаде поздравили с Днем пожилого человека

В праздничных мероприятиях приняли участие глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» и депутат Московской областной Думы от партии «Единая Россия» Линара Самединова. Они обратились к жителей «серебряного» возраста с теплыми словами. Глава округа отметил важность вклада старшего поколения в развитие не только региона, но и всей страны.

«Поздравляю вас с Днем пожилого человека! Этот праздник — прекрасный повод еще раз сказать вам слова глубокой благодарности за ваш труд, мудрость и бесценный жизненный опыт. Вы создали тот фундамент, на котором сегодня живет и развивается наш округ и вся наша страна. Вы — наш нравственный ориентир и живой пример стойкости, ответственности и любви к Родине», — отметил глава округа.

Глава округа Семенов высказал мнение, что забота о старшем поколении — это приоритетное направление, над которым работает правительство во главе с президентом РФ Владимиром Путиным. По поручению российского лидера в регионах России создают комфортные условия для достойной, комфортной и насыщенной жизни людей старшего поколения.

«Ярким подтверждением этой работы в нашем регионе стала уникальная программа «Активное долголетие», которую инициировал Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Этот проект открыл для вас новые горизонты: возможность заниматься творчеством, спортом, путешествовать по родному Подмосковью, осваивать новые знания и, что самое главное, — общаться и находить единомышленников. Мы в Павловском Посаде гордимся тем, как активно наши жители участвуют в этой программе, и будем дальше развивать ее для вас», — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Денис Семенов пожелал людям старшего поколения, чтобы каждый день их жизни был наполнен заботой и теплом.

«В этот замечательный день я желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа и долгих, счастливых лет жизни в окружении любящих родных и близких!» — сказал Денис Семенов.

Депутаты Государственной и Московской областной Думы пожелали пожилым жителям округа долгих лет жизни и крепкого здоровья. Жизненный опыт горожан позволяет создавать основу для надежного будущего. Прошедший праздник — еще один способ напомнить пожилым людям, с каким уважением к ним относятся в округе.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде обсудили насущные вопросы жизни округа.