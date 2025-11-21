«Государство в государстве»: тревел-блогер шокировал откровением о жизни в российских городах

Российский тревел-блогер Денис Забелин в своем блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен» описал самые труднодоступные города России. Он охарактеризовал их как «государство в государстве», включив в этот список Норильск, Анадырь, Певек, Воркуту и Южно-Сахалинск.

По словам автора, добраться до этих населенных пунктов на автомобиле практически нереально. Он сравнил такую поездку по сложности с полетом на Марс на выходные.

Забелин отметил, что основная проблема этих регионов заключается в экстремальных условиях, которые делают строительство дорог там почти невозможным. Летом тающие льды превращают грунт в «плывун», что сводит на нет все стандартные дорожные работы.

Транспортное сообщение с этими городами также является огромной проблемой. Как отметил путешественник, в них роль междугородних автобусов выполняют самолеты.

Для многих муниципалитетов единственной связью с внешним миром на протяжении большей части года остаются зимние дороги, которые прокладываются прямо по снегу.

«Эти пять городов не аномалия, а часть подлинной России. Их существование доказывает, что можно жить и процветать там, где, кажется, нет условий», — подчеркнул Забелин.

Норильск находится на севере Красноярского края в Сибири. Это один из самых северных городов мира, расположенный к югу от полуострова Таймыр.

Анадырь — это город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Он расположен на берегу Анадырского залива Берингова моря.

Певек расположен на Чукотке, на берегу Чаунской губы Восточно-Сибирского моря. Это самый северный город России.

Воркута находится в Республике Коми на севере Европейской части России, за Полярным кругом. Она расположена в зоне вечной мерзлоты. Южно-Сахалинск — это административный центр Сахалинской области. Город расположен на юге острова Сахалин, на реке Сусуя.

Все эти города, кроме Южно-Сахалинска, находятся за Полярным кругом и относятся к районам Крайнего Севера.

