Многие европейцы искренне считают, что в России «носить нечего», полагая, что из-за санкционных ограничений в стране осталась исключительно китайская одежда низкого качества. Об этом в своем блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен» рассказала российская тревел-блогерша Елена.

Она объяснила, что реальная ситуация на российском потребительском рынке существенно отличается от этих представлений.

По словам Елены, в России можно приобрести все необходимые товары, причем ассортимент и возможности местного рынка в некоторых аспектах превосходят европейские благодаря активному развитию онлайн-шопинга и многочисленным маркетплейсам.

Значительным изменением стало появление на российском рынке товаров из Белоруссии, Казахстана и Турции, которые ранее не были столь широко представлены. Эти бренды успешно заполнили нишу, образовавшуюся после ухода некоторых западных компаний.

Отдельное удивление у иностранцев, по словам блогерши, вызывает внешний вид российских женщин. Европейцев волнует вопрос, почему россиянки часто выглядят моложе своего фактического возраста.

«Конечно, я отвечаю, как есть, и говорю, что мы не жалеем денег на себя и свою внешность. Девушки уделяют этому много внимания, и иностранцы это сами замечают», — отметила Елена.

Накануне интересный случай произошел с американской туристкой, которая посетила обычный российский магазин и была поражена широким ассортиментом товаров, включая продукцию, которая, по информации западных СМИ, должна была исчезнуть с прилавков из-за санкций.

Американка подчеркнула, что транслируемая западной прессой информация о жизни и в России имеет мало общего с действительностью.

