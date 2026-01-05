Государство в роли страховщика: новая идея, которая может спасти тысячи людей от разорения на вторичке

Вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников выступил с инициативой создания государственного фонда для поддержки обманутых покупателей жилья на вторичном рынке. По его мнению, такой фонд мог бы компенсировать финансовые потери граждан, ставших жертвами мошеннических сделок, сообщает ТАСС.

Банников предложил формировать бюджет фонда за счет целевых отчислений из государственных пошлин, взимаемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии. По его предварительным расчетам, если увеличить пошлину за каждую регистрационную операцию на ₽200, то при годовом объеме операций около 4 млн, в фонд могло бы поступать до ₽800 млн ежегодно. Эти средства, по оценке эксперта, могли бы покрывать выплаты пострадавшим.

Он отметил, что ежегодно в России фиксируется несколько десятков случаев, когда покупатели лишаются и квартиры, и внесенных денег из-за действий недобросовестных продавцов. Законодательство в некоторых случаях уже предусматривает компенсацию, если жилье было отобрано у добросовестного приобретателя. Новая инициатива предлагает распространить возможность получения выплат из государственного фонда и на другие случаи, когда покупатель не виновен в произошедшем обмане.

