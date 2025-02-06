Власти США остановили выплаты трем крупнейшим американским СМИ

Органы исполнительной власти Соединенных Штатов приостановили финансирование таких американских изданий, как Politico, The New York Times, и информационного агентства Associated Press. Об этом сообщил возглавляющий учреждение по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE) Илон Маск в социальной сети X.

Речь идет об оплате дорогих подписок на эти медиа, финансируемых различными министерствами. Маск уточнил, что Госдепартамент прекратил выплаты Associated Press, Минфин отменил подписку на The New York Times, а NASA отказалось от услуг Politico.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 5 февраля сообщила, что правительство США закроет подписку на Politico, стоимость которой составляет примерно $8 млн ежегодно.

Она отметила, что фактически Politico финансировалось за счет налогоплательщиков и команда DOGE уже начала отключение платежей. Далее ведомство Маска займется пересмотром расходов федеральных органов на подписки на другие СМИ, поскольку он ранее резко критиковал подобную практику.

Ранее сообщалось, что суд в Мэриленде заблокировал указ Трампа о получении гражданства.