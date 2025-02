Власти США остановили выплаты трем крупнейшим американским СМИ

Органы исполнительной власти Соединенных Штатов приостановили финансирование таких американских изданий, как Politico, The New York Times, и информационного агентства Associated Press. Об этом сообщил возглавляющий учреждение по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE) Илон Маск в социальной сети X.