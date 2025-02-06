Ограничивающий получение гражданства указ Трампа заблокировали в Мэриленде
NYT: суд в Мэриленде заблокировал указ Трампа о получении гражданства
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Суд в американском штате Мэриленд остановил действие указа президента Дональда Трампа, который ограничивал возможность получения гражданства США по праву рождения, сообщила газета New York Times.
Судья Дебра Бордман отметила, что этот исполнительный указ противоречит четким формулировкам 14-й поправки к Конституции и нарушает 125-летний обязательный прецедент, установленный Верховным судом. Она также потребовала от Министерства юстиции представить дела, которые могут подтвердить интерпретацию 14-й поправки, используемую администрацией Трампа.
По данным NYT, дело в Мэриленде является одним из девяти исков, поданных в связи с указом о гражданстве. Две недели назад аналогичный указ был временно приостановлен судом в Сиэтле.
Новый предварительный запрет распространяется на всю территорию США и, в отличие от решения суда в Сиэтле, не имеет установленного срока действия. Обычно такой предварительный запрет остается в силе до его отмены более высоким судом или до окончательного решения по делу, уточняет издание.
Ранее Трамп сообщил о намерении создать в Белом доме бальный зал, аналогичный тому, что находится в его резиденции Мар-а-Лаго, стоимостью $100 млн.