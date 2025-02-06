Ограничивающий получение гражданства указ Трампа заблокировали в Мэриленде

Судья Дебра Бордман отметила, что этот исполнительный указ противоречит четким формулировкам 14-й поправки к Конституции и нарушает 125-летний обязательный прецедент, установленный Верховным судом. Она также потребовала от Министерства юстиции представить дела, которые могут подтвердить интерпретацию 14-й поправки, используемую администрацией Трампа.

По данным NYT, дело в Мэриленде является одним из девяти исков, поданных в связи с указом о гражданстве. Две недели назад аналогичный указ был временно приостановлен судом в Сиэтле.

Новый предварительный запрет распространяется на всю территорию США и, в отличие от решения суда в Сиэтле, не имеет установленного срока действия. Обычно такой предварительный запрет остается в силе до его отмены более высоким судом или до окончательного решения по делу, уточняет издание.

Ранее Трамп сообщил о намерении создать в Белом доме бальный зал, аналогичный тому, что находится в его резиденции Мар-а-Лаго, стоимостью $100 млн.