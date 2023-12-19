Госветслужба Подмосковья провела осмотр лошадей конно-спортивного комплекса

Сотрудники подмосковной Госветслужбы провели плановый осмотр лошадей на сельскохозяйственном предприятии «Толстая лошадь» Домодедовского округа. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Плановый осмотр лошадей включает в себя отбор крови, которую в дальнейшем отправляют на исследования в лабораторию для выявления инфекционных заболеваний, включая анемию, сап и случную болезнь лошадей», — рассказал зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

В ведомстве уточнили, что ветеринары берут кровь у лошадей каждый год. Это помогает предотвратить появление многих серьезных болезней, которые несут угрозу как для жизни животного, так и для человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.