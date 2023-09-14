«Готов ползать на коленях»: экстрасенс Мишина рассказала, что чувствует жертва приворота

Не каждый человек готов смириться с желанием своей второй половины его оставить. Боль, обида, чувство несправедливости душат покинутого. Психология не помогает излечится от любовной тоски, и тогда в дело вступает приворот. В этот момент отчаявшийся человек о последствиях не думает.

Экстрасенс Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о судьбе привороженного. По ее словам, она поистине страшная.

«Если человека приворожили, то у него появляется стремление быть рядом с тем, кто приворожил. Жертва становится рассеянной, забывчивой. Привороженный полностью теряет чувство собственного достоинства, он буквально готов ползать на коленях», — заявила Мишина.

По словам ясновидящей, жертва приворота становится полностью равнодушной ко всему. Человека перестает интересовать семья, работа — все то, что раньше было ему важно. Но, конечно, привороженный чувствует, что с ним что-то не так.

«У него появляется такое чувство — люблю и ненавижу одновременно. Такая больная любовь. Человек ненавидит того, кто приворожил, но и быть врозь не может», — подчеркнула Мишина.

Специалист посоветовала обратить на эти «симптомы» внимание, а человеку, который заметил их у себя, либо прийти к специалисту на отливку, либо в храм молится об избавлении.

Ранее ясновидящая Инна Мишина предсказала скорую отставку президенту США Байдену.