Готова принять первых учеников: Школа в микрорайоне 25А Мытищ откроется с началом учебного года

Школа, рассчитанная на тысячу сто учеников, в микрорайоне 25А Мытищ уже готова к открытию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что новый образовательный комплекс был построен в рамках национального проекта «Образование». В четырехэтажном здании разместили учебные классы и рекреации, блок специальных учебных кабинетов естественно-научного цикла с лабораториями, информатики и иностранного языка, мастерские для трудового обучения, большой и малый спортзалы, библиотека с медиатекой и ИТ-зоной, и другие помещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что двадцать четыре спортивных объекта введут в этом году в Подмосковье.