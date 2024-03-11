«Готова все отдать»: Блиновская пытается вырваться из СИЗО к детям

Королева марафонов Елена Блиновская сохраняет спокойствие лишь до тех пор, пока разговор не заходит о ее детях. Блогер все еще рассчитывает на изменение меры пресечения или получения разрешения на свидание с наследниками. Об этом «Газете.ру» рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

Елена Блиновская не может вынести разлуку с детьми. Находясь в СИЗО-6 «Печатники» она постоянно надеется на то, что ей изменят меру пресечения и отпустят домой. Она неоднократно просила выпустить ее из-под стражи ради встречи с детьми.

«Она считает, что не виновата ни в каких преступлениях. Она считает, что все-таки следственные органы разберутся в этом вопросе и подозрения, которые сейчас есть, будут сняты. Ее состояние психологическое достаточно стабильно, но, когда она вспоминает о детях, на ее глазах появляются слезы. Она говорит, что все готова отдать, лишь бы дали увидеть ее несовершеннолетних детей», - отметил Волков.

По мнению общественника, люди с несовершеннолетними детьми, которые не совершили каких-то насильственных преступлений, не должны сидеть за решеткой.

Напомним, что Блиновская попалась на неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей. Изначально ей назначили домашний арест, но позже изменили меру пресечения на более серьезную. Все из-за вечеринки, где мог находиться свидетель по делу. На подобные свидания распространялся запрет суда, а инфоцыганка его нарушила. Если суд признает виновной Блиновскую, то ее могут посадить на 16 лет максимум.

Ранее сообщалось, что Блиновская неожиданно запустила фейковый марафон из СИЗО.