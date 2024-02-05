Готовность нового образовательного учреждения в ЖК «Новое Пушкино» составляет уже 50 процентов

ГК «Инград» продолжает возводит школу, рассчитанную на 1050 учеников, на территории жилого комплекса «Новое Пушкино» в Городском округе Пушкинский в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На сегодняшний день на объекте полностью завершены монолитные работы, внутренняя кладка из газобетона, устройство кровли, а также работы по устройству наружных сетей. Идут отделочные и фасадные работы, а также устройство внутренних инженерных систем и монтаж свето-прозрачных конструкций (окон).

Отмечается, что всего в микрорайоне предусмотрено три детских сада и три школы. В 2018 году была введена в эксплуатацию первая школа в микрорайоне, также в ЖК уже работают два детских сада, построенные девелопером.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новый ФОК и футбольный манеж открыли в подмосковном Домодедово.