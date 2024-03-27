Готовность новой школы в подмосковном ЖК «Жулебино парк» составляет уже более 60 процентов

Компания ПИК продолжает возводить школу, рассчитанную на полторы тысячи учеников, на территории жилого комплекса «Жулебино парк» в городском округе Люберцы. Об этом рассказали Министерстве жилищной политики Московской области.

В настоящий момент рабочие завершают на объекте монтаж металлических конструкций и монолитные работы над помещениями спортивных и актового залов. Также ведется кладка, завозится материал для фасадных работ.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил медиков, которые борются за жизнь пострадавших в ходе теракта в концертном зале в «Крокусе».