Готовность сада-долгостроя в подмосковной Лобне составляет уже шестьдесят процентов
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Строители завершают внутренние работы и приступили к благоустройству внешней территории детского сада, предназначенного для ста малышей, на улице Борисова в подмосковной Лобне. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
В настоящий момент на стройплощадке задействованы более пятидесяти рабочих и три единицы техники. Продолжается монтаж инженерных сетей, отделка помещений, фасадные работы. Ожидается, что в трехэтажном здании разместят пять групп для детей в возрасте от трех до семи лет, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, пищеблок и помещения охраны.
Напоминаем, что стройку возобновили в этом году после приостановки работ инвестором, когда сад включили в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Завершение всех работ запланировано на 25 августа.
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