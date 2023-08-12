«Готовься к свадьбе»: боец СВО познакомился с девушкой в интернете и предложил выйти за него

Программист Максим Раков нашел себе девушку в Сети. Знакомство в интернете переросло во что-то большее. Об этом мама Максима, Ольга, узнала незадолго до гибели сына на спецоперации.

Добрый парень из Ульяновска воспитывался без отца, но под чутким присмотром мамы и дедушки.

«Он был добрым, честным и порядочным мальчиком. Мне на день рождения всегда дарил красные розы», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мама Максима, Ольга.

У Максима была девушка Катя, с которой он познакомился в 2021 году. По словам нашей собеседницы, ребята хотели пожениться, но не успели.

«Сначала встречались, потом стали вместе жить гражданским браком, снимали квартиру на улице Стасова в Ульяновске. Когда Максим звонил мне из Белгорода в апреле 2022 года, то сказал: «Мама, я люблю Катю, приеду — готовься к свадьбе, я возьму ее в жены», — вспоминает Ольга Юрьевна.

Перед поездкой в Белоруссию, откуда Раков отправился на СВО и больше не вернулся, Максим пришел с Катей к матери домой — попрощаться.

«Помню, как мы обнимались, целовались, а я плакала. Он говорил: «Мама, люблю, целую, обязательно вернусь!». После его гибели мне отдали вещи сына, и среди них была пенопластовая пластина. На ней было написано красными буквами: «Мамулечка-красотулечка». Он всегда меня любил», — сокрушается безутешная мать.

О том, как сражался на СВО Максим, и как он погиб, читайте в нашем материале.