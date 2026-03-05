Готовы лететь через Москву, но нас не пускают: абсурд эвакуации из Дубая

Ближневосточный кризис длится уже пять дней. После нескольких суток паники и неизвестности россиян, застрявших в ОАЭ, Омане и Катаре, начали понемногу вывозить. В Москву уже прибывают самолеты с туристами. Но проблема остается колоссальной: из-за внезапного закрытия неба в зоне конфликта скопилось более 70 тысяч человек — и тех, кто прилетел по путевкам, и «диких» путешественников. Они рассказали MSK1.RU , с чем столкнулись, когда отдых в одночасье превратился в кошмар.

Надежда Кузилова прилетела в Дубай с туроператором Fun&Sun и должна была вернуться в Санкт-Петербург 28 февраля. Но автобус привез ее к закрытому аэропорту. Туроператор оперативно разместил группу в апартаментах недалеко от аэровокзала, организовал трехразовое питание. Однако с тех пор прошла почти неделя, а информации о вылете в Северную столицу нет.

«Вылет должен быть авиакомпанией Flydubai. Мы уже готовы вылететь в Москву, Екатеринбург и другие города России, а оттуда добраться самостоятельно. Но туроператор не решает этот вопрос и отправляет нас ждать дальше», — сетует она.

Девушка переживает, что не может вернуться на родину даже вывозным рейсом в столицу. Уже два дня подряд оператор составляет списки туристов на вылет из Дубая в Москву и Екатеринбург, но Петербурга в этих списках нет.

Война рядом с «Хилтоном»

Другая читательница, Анна, застряла в городе Салала на юге Омана, в нескольких километрах от границы с Йеменом. В день запланированного вылета, 3 марта, по торговому порту рядом с ее отелем был нанесен удар. Пять прилетов отменили рейс. Туристов экстренно переселили в городской отель, каждый день продлевая проживание ровно на сутки. Информации о вылете нет, связь с туроператором минимальная.

«Очень тяжело быть в неизвестности», — признается женщина.

Семью хотят разделить

Блогер Кирилл Аксенов, отец четверых детей, застрял в Дубае. Его история — яркий пример бюрократического абсурда. Сначала семью расселили по разным отелям в разных концах города. Когда дошло до вывозных рейсов, туроператор попытался разделить их снова.

«С нами связался агент, и туроператор назначил нам рейсы, разделив нашу семью, — три и три человека. Один рейс 4 марта, другой рейс — 6 марта в 09:20. Что вообще происходит? Они вначале вообще расселяли нас по разным отелям, в разных концах города, теперь разделяют по разным рейсам. Мы категорически отказываемся от такого развития событий. Учитывая всю ситуацию, что здесь происходит (летает, бомбит), мы своих бросать не хотим однозначно», — подчеркнул Кирилл.

После долгих разбирательств семье все же удалось добиться одного рейса на всех.

«Был на ресепшене нашего отеля, нам продлили проживание еще на сутки, до завтра. Вчера вечером поздно пришла еще информация, что мы полетим одним рейсом. Наш агент выразилась: „система идиотская“, извиняюсь за выражение, но так оно и есть», — добавляет блогер.

Сейчас у Аксеновых на руках билеты на 7 марта в Москву. Остался открытым вопрос с проживанием до вылета — неизвестно, продлят ли отель на все оставшиеся дни или семье снова придется искать ночлег.

