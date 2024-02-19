Готовые боксы для промышленных предприятий создадут в Истре

Компания «Регионстрой» планирует реализовать в Истре инвестиционный проект по созданию промышленной площадки в формате «Подмосковье индастриал». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «Регионстрой» инвестирует 500 миллионов рублей в создание площадки с распределительным комплексом и готовыми помещениями для промышленных объектов. Планируемая к сдаче в аренду площадь составит 14,5 тысячи квадратных метров. В рамках поддержки проекта инвестору предоставлены земельные участки по упрощенной процедуре — без проведения торгов», — рассказала заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Распределительный центр будет расположен в деревне Падиково, после его строительства в округе создадут порядка 30 рабочих мест. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что компания построит три одноэтажных бокса со всей инфраструктурой, необходимой для запуска производственного предприятия. По ее словам, это позволит минимизировать сроки ввода в эксплуатацию производственных объектов. Отметим, что подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе на площадках формата «Подмосковье индастриал», можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.