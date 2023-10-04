«Говорить могут об одном»: выяснилось, как пройдет интервью Моргенштерна у Собчак

Скандальный рэпер Моргенштерн* после череды отказов все-таки согласился на интервью с Ксенией Собчак. При этом исполнитель выдвинул ряд требований к журналистке.

Музыкальный критик Денис Ступников рассказал нам, о чем может пойти речь в новом интервью с Моргенштерном*, и как оно будет выглядеть.

Возможность похвастаться

Одним из условий Собчак стала открытая встреча при зрителях. Вопросы же, которые звезды обсудят на публику, скорее всего, не будут отличаться от тех, что задают другим сбежавшим артистам.

«Обещать — еще не значит жениться, но если интервью все же состоится, то говорить они могут об одном: как все якобы «плохо» у нас и «хорошо» у них. Остальные темы не так уж важны, потому что они — приложение к первой», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Сергей Карпухин/ТАСС ]

Недостойна перелета

Требованием рэпера к журналистке стал прилет в Дубай. Критик уверен, что в этом плане ничего не изменится — Ксении Анатольевне придется отправиться в ОАЭ, так как исполнитель не согласится посетить Россию.

«Встретятся в Дубае — где же еще? Не думаю, что Моргенштерн* куда-то специально поедет ради Собчак. Само интервью, может, кому-то будет интересно — узнают, как он живет сегодня. Только вряд ли он расскажет всю подноготную. Будет делать, скорее всего, хорошую мину при плохой игре», — подчеркнул эксперт.

Учитывая недавние метания Дани Милохина, добавил собеседник, Моргенштерн* проявит осторожность.

Ранее музыкальный критик Соседов раскритиковал *Моргенштерна и других звезд, желающих вернуться в Россию.

*признан иноагентом в РФ