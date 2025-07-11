ГП добилась изъятия долей в «ЮГК» Струкова и других его компаний

Иск, поданный Генеральной прокуратурой 2 июля, содержал просьбу об изъятии в пользу государства полных пакетов долей в уставном капитале «ЮГК», принадлежащих Константину Струкову, ООО «Бизнес-Актив», принадлежащих Евгении Кузнецовой, ООО «Хоум» и ООО «Уралвент», владельцем которых является Наталия Зарубина, а также акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», принадлежащих Струкову и Екатерине Кузнецовой.

Согласно информации, предоставленной силовыми структурами, Струков занимался выводом денежных средств из России и оказывал поддержку местным чиновникам с целью дальнейшего влияния на них.

Он инициировал принятие ряда региональных нормативных актов, которые позволяли упростить процесс получения лицензий на пользование недрами и земельными участками на неконкурентной основе. Указанные документы также устанавливали льготы для компаний, фактически контролируемых бизнесменом.

Для сокрытия своей причастности к «ЮГК», Струков оформил данный актив на кипрскую офшорную компанию Ugold Limited, а в качестве руководителя назначил свою дочь, являющуюся гражданкой Швейцарии.

При этом фактическое управление бизнесом осуществлял сам Струков. В частности, на его предприятиях была внедрена схема уклонения от налогообложения в Российской Федерации. Добываемые драгоценные металлы вывозились в ОАЭ по заниженной стоимости и затем реализовывались по рыночным ценам через компанию-посредника.

ЮГК занимает четвертую позицию по объему производства и вторую по запасам золота в России (40,7 млн унций в золотом эквиваленте по стандарту JORC). Группа осуществляет добычу на двух основных площадках — Уральской и Сибирской.

Ключевым бенефициаром является Константин Струков, владеющий 67,8% акций компании. Еще 22% принадлежат «ААА Управление Капиталом», входящей в группу «Газпромбанк», а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинение фигурантам дела об афере с квартирой певицы Долиной.