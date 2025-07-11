ГП потребовала вернуть почти миллиард за хищения под Белгородом

Прокуратура настаивает на возврате почти миллиарда рублей, незаконно присвоенных при возведении оборонительных укреплений на границе Белгородской области и Украины. Следствие выявило масштабные финансовые злоупотребления при строительстве.

Как сообщил «Коммерсантъ», в качестве ответчиков по иску выступают как отдельные граждане, так и юридические лица, включая вице-губернатора Рустэма Зайнуллина, который был арестован в июне. Следствие установило, что Зайнуллин и другие фигуранты получили незаконным путем 26 контрактов на сумму 924,8 млн руб., при этом построенные объекты не отвечали требованиям безопасности.

В исковом заявлении указано, что в период с 2022 по 2024 год Белгородской области было выделено 19,5 млрд руб. из федерального бюджета на строительство защитных сооружений вдоль границы с Украиной.

Главным распорядителем этих средств с 2022 года являлось министерство строительства региона, а в роли подрядчика выступало управление капитального строительства под руководством Алексея Сошникова.

Куратором проекта был вице-губернатор Зайнуллин, в чьи обязанности входил контроль за созданием оборонительных сооружений. В иске утверждается, что Зайнуллин и Сошников, злоупотребляя своим положением, неправомерно расходовали бюджетные средства.

Ранее сообщалось, что в ГД призвали Генпрокуратуру «тряхнуть» кишащие диаспорами рынки «Садовод» и «Фуд Сити».