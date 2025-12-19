Грабитель в Нижнем Новгороде поджег себя при нападении на ломбард, следуя указаниям мошенников

В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина в маске-балаклаве совершил нападение на один из городских ломбардов, сообщил телеканал «Краснодар» со ссылкой на телеграм-канал «112».

По предварительным данным, злоумышленник действовал не по собственной инициативе, а выполнял инструкции мошенников.

Согласно полученным указаниям, вероятно, через мессенджеры, преступник разлил в помещении ломбарда заранее приготовленную горючую жидкость.

В ходе выполнения этих действий произошла роковая ошибка — жидкость воспламенилась, и огонь мгновенно охватил руку самого грабителя.

Получив ожог и не сумев довести задуманное до конца, нападавший в панике скрылся с места происшествия. К счастью, сотрудник ломбарда не пострадал, а самому злоумышленнику не удалось похитить товары и деньги.

