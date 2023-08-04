Град побил более 200 домов в Краснодарском крае

Стихия серьезно похозяйничала в Апшеронском районе Краснодарского края. Как проинформировали в пресс-службе районной администрации, градом повредило 236 домов.

Там добавили, что эпицентром стихийного бедствия стало село Черниговское. Местные жители пожаловались на серьезное повреждение припаркованного автотранспорта и кровли частных домовладений.

«По состоянию на 20:00 пострадало 236 домовладений. На 4 августа запланирован выход комиссий для оценки ущерба», — следует из заявления районной администрации.

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